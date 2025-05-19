“2024–2025 Süper Lig sezonunun şampiyonu #Galatasaray’ın teknik kadrosunu, futbolcularını ve sarı-kırmızı renklere gönül veren milyonlarca taraftarı tebrik ediyorum.”

Başkan Tutdere’nin tebrik mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim aldı.

“Galatasaray’ın 2024–2025 Sezonu Şampiyonluk Özeti”

Galatasaray, 2024–2025 Süper Lig sezonunu bitime iki hafta kala şampiyon olarak tamamladı. Bu şampiyonlukla birlikte toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Türkiye'de beşinci yıldızı takan ilk takım olarak tarihe geçti.

Sezonun 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti. Maçta goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve takım kaptanı Fernando Muslera’dan geldi. Özellikle Muslera’nın 89. dakikada penaltıdan attığı gol, hem kariyerindeki ikinci golü hem de şampiyonluk sevincinin simgesi oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, ligde çıktığı 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Fenerbahçe’nin 8 puan önünde sezonu lider tamamladı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezon boyunca attığı 25 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.

Bu sezon yalnızca Süper Lig şampiyonluğunu değil, aynı zamanda Türkiye Kupası’nı da kazanan sarı-kırmızılılar, çifte kupa sevinci yaşadı.

Tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Galatasaray, bu başarılarla Türk futbol tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kulüp unvanını da pekiştirmiş oldu.

Kaynak : PHA