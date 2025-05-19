Vali Varol, mesajında Hasan Taşar’ın Adıyaman’a kazandırdığı eğitim yatırımları başta olmak üzere yaptığı çeşitli desteklerle her zaman yanlarında olduğunu belirterek, merhumun milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini ifade etti.

Varol mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyamanımıza kazandırdığı eğitim yatırımları başta olmak üzere yaptığı çeşitli desteklerle her zaman yanımızda olan ve milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen hemşehrimiz, hayırsever iş insanı Hasan Taşar’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Hasan Taşar’ın vefatı, kentte derin bir üzüntüye yol açarken, Taşar’ın özellikle eğitim alanındaki katkılarıyla uzun yıllar anılacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA