“Denetim Yetkisi Tamamen Turizm Bakanlığına Ait”

Özcan, Halk Tv canlı yayınına katılarak, otelin Bolu Belediyesi’nin yetki alanında olmadığını vurguladı:

“Bu otelin yapı ruhsatı il özel idaresi tarafından verilmiş. Turizm işletme iznini de Turizm Bakanlığı veriyor. Plan yetkisi dahil, yangın denetimleri de tamamen Turizm Bakanlığına ait. Bizim bu otele hijyen kontrolü yapma ya da cezai işlem uygulama yetkimiz bile yok.”

“İftiralara Maruz Kalıyorum”

Tanju Özcan, yangınla ilgili kendisine yönelik suçlamalar ve eleştiriler hakkında tepkisini dile getirdi:

“Çok kızgınım, hakkımda iftiralar atılıyor. Yandaş basın ve bazı bakanlar üzerinden hedef gösteriliyorum. İnsanlar büyük bir acı yaşarken bu polemiklerin tarafı olmak beni üzüyor.”

“İtfaiye 40 Dakikada Ulaştı”

Otelin ulaşım ve itfaiye müdahalesi hakkında konuşan Özcan, bölgenin zorlu coğrafi şartlarını hatırlattı:

“Burası 2200 rakımlı bir yer. İtfaiyemiz bölgeye 40 dakikada ulaştı. Mevsim ve yol koşulları dikkate alındığında bu oldukça hızlı bir müdahaledir.”

Yangın Yeterlilik Belgesi Tartışması

Yangın yeterlilik belgesi sürecine değinen Özcan, otelin başvurusunu geri çektiğini açıkladı:

“Otel, 12 Aralık’ta yangın yeterlilik belgesi için başvurdu. Eksiklikler tespit edilerek 15 gün süre verildi. Ancak 24 Aralık’ta otel bu başvurusunu geri çekti. Muhtemelen maliyetleri karşılamak istemedikleri için bu süreci durdurdular.”

Turizm Bakanlığına Eleştiri

Tanju Özcan, Turizm Bakanlığı’nın denetim yetkisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık 2021 ve 2024’te oteli denetlediklerini söylüyor. Peki bu denetimlerin sonuçları nedir? Denetim raporlarını açıklasınlar. Ayrıca, 70 metrekarelik bir kafe için verilen yeterlilik belgesini tüm otel için verilmiş gibi lanse ettiler. Bu durum tamamen yanıltıcıdır.”

“Yangın Merdiveni Standartlara Uygun Değil”

Yangın merdiveni eksikliği konusuna da değinen Özcan, otelde standartlara uygun bir yangın merdiveni olmadığını belirtti:

“Binanın içinde yangın merdiveni olur mu? Yangın merdiveni dışarıda olmalı. Ayrıca binaya kaçak bir kat eklenmiş. Bu durum denetimlerin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor.”

“Turizm Bakanı Gerçekleri Gizliyor”

Özcan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alarak, bakanın gerçekleri kamuoyundan sakladığını iddia etti:

“Turizm Bakanı koltuğunu korumak için yalan söylüyor. Bu otelin sorumluluğu tamamen kendi bakanlığına ait. Eğer ben sorumlu olsaydım istifa ederdim. Ama bu bakanlık kendi yetki alanındaki ihmalleri gizlemeye çalışıyor.”

“Yetki Paylaşımı Gerekli”

Tanju Özcan, yangınların önlenmesi ve müdahale süreçlerinde daha etkin olunabilmesi için yetki paylaşımının önemine vurgu yaptı:

“Turizm Bakanlığı, isterse bu yetkileri belediyelere devredebilir. Ancak şu an bu konuda hiçbir yetkimiz yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bakanlık şeffaf olmalı.”

Soruşturma ve Kamuoyu Baskısı

Kartalkaya yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın açıklamaları, yangının sorumluluğuna ve denetim eksikliklerine dair tartışmaları alevlendirdi. Özellikle, otelin geçmiş denetim süreçlerine ve eksikliklere ilişkin iddialar, kamuoyunda daha fazla şeffaflık talebini gündeme getirdi.

Kaynak : PHA