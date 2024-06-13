Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Koyuncular (Avcin) Köyü'nde meydana geldi.

Göksu Çayı kıyısında gezinen Ayşegül A., dengesini kaybederek suya düştü. Ayşegül A'ın çığlıkları üzerine suya düştüğünü gören komşularından İbrahim Ö., boğulmaktan son adnda kurtardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Ayşegül A. ve İbrahim Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A. ve İbrahim Ö'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA