Spor Toto Süper Lig'den birçok takımın başkanı, teknik direktörleri ve futbolcuları televizyon kanallarının ortak yayınladığı bağış kampanyasına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya tarafından dün akşam düzenlenen "Omuz Omuza" adlı yardım kampanyasıyla depremzedeler için 845 milyon TL yardım toplandı. Programa Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda sporcu ve yönetici katıldı.

Depremzedeler için düzenlenen Omuz Omuza kampanyası için beIN SPORTS'a açıklamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin bundan sonraki iki haftasını şifresiz yayınlama kararı alındı" dedi.

Bakan ayrıca "Bu geceki tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Kampanyanın altı ay süreceği açıklandı.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1630977387348230151