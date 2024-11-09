Belediyeden yapılan açıklamada, Adıyaman'daki yaşam alanının, 6 Şubat depreminin hemen ardından AFAD’a devredildiği ve belediyenin bu alanda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

Sultangazi Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine"

"Adıyaman’da Sultangazi Belediyesi tarafından 6 Şubat deprem felaketinin hemen ardından yapılan Yaşam Alanı, AFAD’a devredilmiştir. Devir sonrası tüm çalışmalar AFAD tarafından yürütülmekte olup, belediyemizin alanda herhangi bir sorumluluğu kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Bu açıklama, Kars Milletvekili Alp'in "seçim sonrasında Adıyaman yerine İstanbul'un Sultangazi ilçesine konteynerlerin taşındığı" iddiasına bir yanıt olarak yapıldı. Sultangazi Belediyesi, Adıyaman’daki konteyner alanı için tüm sorumluluğun AFAD’a devredildiğini belirterek, deprem sonrasındaki sürecin AFAD’ın denetiminde yürütüldüğünü ifade etti.

Tartışmalar TBMM Gündeminde Yer Buldu

Öte yandan, Milletvekili İnan Akgün Alp, konteyner alanı meselesine ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın depremden ağır şekilde etkilendiğini hatırlatarak, depremzedeler için hazırlanan konteynerlerin Sultangazi'deki boş bir araziye bırakılmasını eleştirmişti. Alp, bu uygulamayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, konunun takipçisi olacağını ifade etmişti.

Kaynak : PHA