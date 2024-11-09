Milletvekilleri, Adıyaman halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapı sorunlarının hızla giderilmesi için destek talep etti.

"İçme Suyu Sorunu Adıyaman Halkını Mağdur Ediyor"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adıyaman’ın içme suyu ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Arı, deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarında içme suyu eksikliğinin ciddi mağduriyet yarattığını belirterek, “Adıyaman’daki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımız, içme suyu sorunlarının teknik olarak çözülmesini bekliyor. Altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanarak Adıyaman Belediyesi’ne devredilmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

"Atatürk Barajı'ndan Su Sağlanacak mı?"

Arı, ayrıca Adıyaman’ın Örenli ve İndere bölgelerindeki TOKİ konutlarına su sağlanabilmesi için Atatürk Barajı’ndan yararlanılması konusunda bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sordu. Bu talep, bölgedeki içme suyu probleminin çözümüne yönelik kapsamlı bir çözüm arayışını yansıtıyor.

Kars Milletvekili Alp'ten Sultangazi Belediyesi'ne Eleştiri

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de komisyon toplantısında söz alarak, seçim öncesinde Adıyaman’a teslim edilmesi planlanan bir konteyner ihalesiyle ilgili Sultangazi Belediyesi'ne tepki gösterdi. Alp, “Seçim öncesinde Sultangazi Belediyesi tarafından 886 bin liralık konteyner ihalesi yapılıyor ve teslim yeri olarak Adıyaman belirtiliyor. Ancak, seçim sonrasında Adıyaman'ı CHP kazanınca konteynerler İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki boş bir araziye bırakılıyor. Depremden etkilenen Adıyaman'a bu konteynerler teslim edilmiyor. Bu kabul edilemez,” diyerek eleştiride bulundu.

Başkan Tutdere'den Teşekkür Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekillerinin Adıyaman’ın sorunlarını TBMM'de gündeme getirmesinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dile getirdi. Tutdere, “Adıyaman’ın sesi oldukları için CHP Antalya Milletvekilimiz Sayın Cavit Arı ve Kars Milletvekilimiz Sayın İnan Akgün Alp’e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın Su ve Altyapı Sorunları Çözüm Bekliyor

Adıyaman, özellikle deprem sonrası altyapı sorunlarının yanı sıra içme suyu eksikliğiyle de mücadele ediyor. Depremin ardından hızla yapılan TOKİ konutlarında içme suyu temininde yaşanan zorluklar, bölgedeki vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. CHP'li vekillerin TBMM'de gündeme getirdiği bu sorunların çözülmesi için yetkililerden adım atılması bekleniyor.

Kaynak : PHA