Ozan Köyü yakınlarından geçen sulama kanalında köpek gören vatandaşlar duruma itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kanaldan çıkamayan köpeği 1 saat süren çalışmanın ardından kurtuldu.
Kurtarılan köpek tekrardan doğal alana bırakıldı.
Ozan Köyü yakınlarından geçen sulama kanalında köpek gören vatandaşlar duruma itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kanaldan çıkamayan köpeği 1 saat süren çalışmanın ardından kurtuldu.
Kurtarılan köpek tekrardan doğal alana bırakıldı.
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