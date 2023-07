6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 11 ilin yanı sıra ağır yıkıma neden olan Adıyaman'da toplanan Adıyaman STK Platformu üyeleri Adıyaman'da devam eden enkaz kaldırma, enkaz ayrıştırma ve alt yapı sorunu masaya yatırılarak çözüm bulunması noktasında inceleme yapıldı.

"Adıyaman bu büyük yıkımın ardından yeniden toparlanarak ayağa kalkmaya başladı"

Toplantıda "Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük ve yıkıcı afet sebebiyle güzel ilimiz Adıyaman’ımız ve her yönüyle vefalı ve bir o kadar cefakâr olan halkımız tarifi mümkün olmayan büyük acılar yaşadı. Kefenleyemeden toprağa verdiğimiz binlerce canımız, ağlamaktan göz pınarları kuruyan analarımız, ana babasından ayrı düşen yetim evlatlarımız hepimizin yüreklerini dağladı." diyen Adıyaman STK Platformu Dönem Başkanı Emin Çil,"6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük ve yıkıcı afet sebebiyle şehrimizde yaşanan sorun ve sıkıntılarına biran önce çözüm bulup kentimizin o eski güzel günlerine dönebilmesi için Platform üyemiz STK Başkanlarımız ile bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük ve yıkıcı afet sebebiyle güzel ilimiz Adıyaman’ımız ve her yönüyle vefalı ve bir o kadar cefakâr olan halkımız tarifi mümkün olmayan büyük acılar yaşadı. Kefenleyemeden toprağa verdiğimiz binlerce canımız, ağlamaktan göz pınarları kuruyan analarımız, ana babasından ayrı düşen yetim evlatlarımız hepimizin yüreklerini dağladı. Şükürler olsun ki; halkımızın sabır, tevekkül ve metaneti, devletimizin daha ilk günden halkını yalnız bırakmaması ve sahip olduğu her türlü imkânı halkımızın hizmetine sunması ve birbirinden değerli sivil toplum kuruluşlarımızın bütün imkanlarını seferber ederek güzel vatanımızın deprem bölgesi dışındaki gönlü güzel insanlarımızın gönderdiği yardımları halkımıza en güzel ve en çabuk ulaştırma gayretleri sayesinde, rabbimizin yardımıyla bu elim felaketin meydana getirdiği yaralar sarılmaya, güzel ilimiz Adıyaman bu büyük yıkımın ardından yeniden toparlanarak ayağa kalkmaya başladı.

Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu olarak bu süreçte ilimizin ve halkımızın yanında olan resmi ve sivil bütün can dostlarımıza şükran ve minnet duygularımızı bildirmeyi bir borç biliyoruz.

Bununla birlikte halkımızın henüz yasamış olduğu bu tarifi mümkün olmayan büyük acının daha fazla uzamaması ve büyük acılarla yitirdiğimiz canlarımıza zamana yayılmış gizli felaketlerin sebep olacağı bir o kadar daha canlar eklenmemesi için, samimi niyetlerinden ve gayretlerinden şüphe etmediğimiz yetkililerimizi uyarmak adına ilimizin bir an önce çözülmesi gereken, aksi takdirde uzun süreli başka felaketlere sebep olacak olan iki sorununu kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz."dedi.

"Yanlış uygulamalardan bir an önce vaz geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Uzmanların da çok iyi bildiği tozların içerisinde asbest yada silika gibi birtakım inorganik partiküller bulunduğunu ve insan sağlığı açısından son derece zararlı olduğunu belirten Çil; Bu maddeler Koah veya astım gibi akciğerde çok ciddi, tedavisi zor, bazen kalıcı hastalıklara neden olabildiğini belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu olarak ilimizin acilen çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biri olarak ilimizde bulunan ağır hasarlı binaların, yıkımı aşamasında uygulanmakta olan ayrıştırma çalışmalarında yapılan yanlışları görüyor ve bu yanlış uygulamalardan bir an önce vaz geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kamuoyunun da yakinen bildiği gibi ağır hasarlı binaların yıkımı aşamasında ortaya çıkan molozların ayrıştırma çalışması yıkımın yapıldığı mahalde yapılmakta, ayrıştırma bittikten sonra kamyonlar vasıtasıyla tahsis edilen alanlara taşınmaktadır. Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu olarak son derece yanlış bulduğumuz bu uygulama sebebiyle ilimiz süreklilik arz eden bir toz bulutuna maruz kalmakta ve halkımız bu yoğun tozlanma sebebiyle ya evinden dışarı çıkmamayı tercih etmekte ya da mecburen, sağlığımız açısından son derece zararlı olan tozlu havayı solumak zorunda bırakılmaktadır. İlimizin sağlık kuruluşlarında görev yapan çok değerli sağlık uzmanlarımızın da çok iyi bildikleri gibi bu tozların içerisinde ‘asbest’ ya da ‘silika’ gibi birtakım inorganik partiküller bulunmakta, insan sağlığı açısından son derece zararlı olan bu maddeler Koah veya Astım gibi akciğerde çok ciddi, tedavisi zor, bazen kalıcı hastalıklara neden olabilmektedir. Ayrıca deprem felaketinin yaşandığı diğer illerimizde gerçekleştirilen ayrıştırma uygulaması da bizi doğrular niteliktedir. Zira söz konusu illerimizde binaların yıkımından hemen sonra molozlar tahsis edilen alanlara taşınmakta ve şehir merkezinden uzak olan bu alanlarda ayrıştırılmaktadır. Halkımızın sağlığı açısından daha isabetli olduğunu düşündüğümüz bu uygulamanın ilimizde de acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi depremde yıkılmış olan binalarımızın enkaz çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bozuk çevre görüntüleri de çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak beklemektedir. Halkımızın da yakinen gördüğü gibi enkazları kaldırılan binaların temel yapıları tamamen kaldırılmamış, temel yapılarından sarkan demir parçaları pek çok tehlikeye davetiye çıkaracak şekilde ortada bırakılmıştır. Ayrıca enkazın ardından oluşan düzensiz çukurlar yağmur sularıyla dolmakta, yaz aylarının kabusu olan sivrisineklerin üreme merkezi olan kirli su birikintilerine dönüşmektedir. Sahipsiz kalan bu alanların düzensiz çöp atılması sebebiyle halkımızın sağlığı açısından tehlikeli alanlara dönüşmesi de kaçınılmazdır. Bu konuyu hem belediyemiz hem de çevre ve şehircilik il müdürlüğümüzün dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz."

Belediye olarak önceliği bu konuya vermeleri gerektiği kanaatindeyiz"

Halkın sağlığı için içme suyuna bir an önce kavuşmasının hem toplumsal ve kültürel hassasiyet hem de sağlık açısından son derece önemli olduğu aktaran Çil,"Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak ilimizin acilen çözülmesi gereken bir diğer sorununun da ilimizin içme suyu şebekesinde yaşanan aksaklıklar olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın sağlıklı içme suyuna bir an önce kavuşmasının hem toplumsal ve kültürel hassasiyetlerimiz hem de sağlığımız açısından son derece önemli olduğu konusunda bütün paydaşlarımızın hemfikir olduğu kanaatindeyiz. İçme suyu şebekesi ile ilgili sorunların depremin etkisiyle oluşan su kaçaklarının tespiti konusunda yapılan çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklandığının farkındayız. Ancak halkımızın sağlığı ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için belediye yetkililerimizin çalışmalarını hızlandırmaları hatta belediye olarak önceliği bu konuya vermeleri gerektiği kanaatindeyiz. Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu olarak yeniden yaşanabilir bir Adıyaman için Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını, bu güzel ilimizin ve onun güzel halkının mutluluğu için her zaman yetkililerimizle dayanışma içinde olacağımızı deklare ediyoruz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA