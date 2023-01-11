Samsat ilçe Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Halı Saha, Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Hizmet binasının bulunduğu Spor Kompleksi ağaçlandırılıyor.

Spor Komplekslerinde yapıla ağaçlandırmalarla ilgili konuşan Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken, "Ağaçlar çevreye güzel bir görünüm sağlarken, doğanın yenilenmesine de yardımcı olur. Gençlerimizin spor yapacakları alanda bol oksijen alabilmesi, gölgesinde dinlenmesi ve sayısız birçok faydasından dolayı öğrencilerimiz ve kurum amirlerimizle birlikte ağaçlandırma çalışması başlattık. Katılımlarından dolayı Samsat Kaymakamı Sayın Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkanı Sayın Halil Fırat, kurum amirleri ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim”şeklinde konuştu.