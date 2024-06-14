14 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtım töreni, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, spor malzemelerinin dağıtımı hakkında bilgi verdi. Keleş, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara spor malzemeleri gönderildiğini ve bu malzemelerin özel eğitim okulları ile farklı engel gruplarının kullanımına sunulacağını belirtti. Adıyaman merkezde 6, Kâhta ilçesinde 3 ve Besni ilçesinde 5 olmak üzere toplam 14 okula spor malzemesi dağıtıldığını ifade etti.

Keleş, sporun insan ve toplum sağlığı kadar, özel gereksinimli vatandaşların hayata aktif katılımlarını sağlayan önemli bir faaliyet alanı olduğunu vurguladı. İl Müdürlüğü bünyesinde, tüm spor branşlarında özel gereksinimli bireylere yönelik spor faaliyetleri düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, spor tesisleri, Gençlik Merkezleri ve Genç Ofislerde çeşitli kişisel gelişim kursları, beceri, sanat ve müzik kursları gibi faaliyetlerin de özel gereksinimli bireyler için düzenlendiğini söyledi.

Keleş, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz," dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen malzemelerle Adıyaman’daki özel sporcuların hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamayı ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Keleş, bu malzemelerin engelli spor branşlarında ilin başarı çıtasını yükselterek ülke sporuna katkıda bulunacağını belirtti. Keleş, "Amacımız, sporu topluma yayarak tüm bireylere ulaşmak ve binlerce özel gereksinimli öğrencimizin spor yapma imkânına kavuşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' diyerek, özel gereksinimli öğrencilerimizin de sporun her alanında var olmalarını gönülden destekliyoruz," dedi.

Kaynak : PHA