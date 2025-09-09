Katılım geniş oldu



Toplantıya Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Adıyaman Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer, köy muhtarları ve sözleşmeli tütün üretimi yaptıran firmaların temsilcileri katıldı.



Katılımcılar, tütün üretiminde karşılaşılan sorunları, üreticilerin beklentilerini ve firmaların taleplerini karşılıklı olarak değerlendirdi.



‘Fiyat güncellemesi yapılmazsa çiftçi mağdur olur’



Toplantı sonrası açıklama yapan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, üreticilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Özkan, “Tütün fiyatlarının girdiler dikkate alınarak güncellenmemesi çiftçimizi mağdur edecektir. Fiyatların düşük olması günümüz şartlarında tütün üretimini cazip olmaktan çıkarmaktadır” dedi.



‘Kalite düşer, üretim cazibesini yitirir’



Özkan, iyi ve kötü tütün ayrımı yapılmamasının üretimde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, “Fiyatlar güncellenmediği ve kalite ayrımı yapılmadığı takdirde tütün üretimi gelecekte cazibesini yitirecek ve kalite düşecektir” ifadelerini kullandı.



Üreticilere uyarı



Tütün üreticilerine de uyarıda bulunan Özkan, tavlı ürün teslim edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özkan, “Kesinlikle tavlı ürün teslim etmeyin. Aksi halde ürünler düşük bedellerle alınır ve bu durum ilimiz tütününün geleceğini tehlikeye sokar” dedi.

Kaynak : PHA