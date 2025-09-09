‘Bedenimiz İstanbul’da, gönlümüz Adıyaman’da’

Göksu, İstanbul’da göreve başladığı ilk günlerdeki toplantılardan bugüne vakfın büyüyerek geliştiğini belirterek, “Adıyaman çok zor bir dönemden geçti, asrın felaketini yaşadı. Şube yapılanmalarında bu nedenle biraz esnek davranıyoruz. Ancak İstanbul’daki genel merkez olarak buradaki her gelişimi takip ediyoruz. Bedenimiz orada ama gönlümüz her zaman burada” dedi.



Adıyamanlıların aidiyet duygusuna vurgu yapan Göksu, yurt dışında yaşayan hemşehrilerinin bile memleketlerini rüyalarında gördüklerini ifade ederek, vakfın 30 yıllık geçmişine dikkat çekti.



25 bin öğrenciye burs desteği

Vakıf olarak şimdiye kadar yaklaşık 25 bin üniversite öğrencisine burs verdiklerini açıklayan Göksu, verilen bursların sembolik olmadığını belirtti. “Her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye burs veriyoruz. Bu yıl da aynı şekilde burslarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu yıl ilk kez yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik daha farklı tutarlarda burs planlıyoruz” diye konuştu.



Kadın ve Aile Komisyonu’ndan kırtasiye projesi

2025 yılının devlet tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göksu, bu kapsamda Kadın ve Aile Komisyonu kurulduğunu söyledi. Komisyonun ilk çalışmasının kırtasiye desteği olduğunu ifade eden Göksu, “Yaklaşık 4 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtıyoruz. Bu proje, Adıyamanlıların katkılarıyla hayata geçti. İlkokula başlayan bir çocuğun hayaline ve umuduna katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



Komisyon Başkanı ve Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Av. Kübra Nur Özkartal da yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük gururdur. ‘İlk Adım, İlk Umut’ projesini gelenekselleştirerek her yıl daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Eğitim setlerinin içeriği

Projeyle dağıtılan eğitim setleri; defter, kalem, silgi, cetvel, kalemtıraş, boya kalemleri, suluk, beslenme çantası, okul çantası ve sınıf düzeyine uygun yardımcı kaynak kitaplardan oluştu. Setler, okul idarecileri ve öğretmenlerin önerileri dikkate alınarak hazırlandı.



‘Şubenin kapanması hepimizin ayıbı olur’

Adıyaman Şubesi’nin kapanmaması gerektiğini vurgulayan Göksu, “Bir şube kapanıyorsa bu hizmet eksikliğinden olur. Adıyamanlılar Vakfı gibi güçlü bir vakfın Adıyaman’da da güçlü temsil edilmesi gerekiyor. Eğer edilmezse bu hepimizin ayıbıdır. Vakıf yöneticiliği bir şeyi başlatmak değil, sürdürülebilir hale getirmektir” ifadelerini kullandı.



‘Deprem hepimize çok şey öğretti’

Göksu, 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplara da değinerek, “Varlıklı insanlar bir anda her şeyin boş olduğunu gördü. Deprem bize kalıcı olanın mal değil, insana dokunan hizmetler olduğunu bir kez daha hatırlattı” dedi.



Toplumsal dayanışmanın güçlü örneği

Adıyamanlılar Vakfı’nın hayata geçirdiği “İlk Adım, İlk Umut” projesi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında dar gelirli 4 bin öğrenciye eğitim materyali desteği sağlayacak. Proje, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük sevinçle karşılanırken, vakıf da eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hemşehri dayanışmasının en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

