YSK'dan geldiği iddia edilen 'seçmen kaydınızı sorgulayın' başlıklı mesajlarla ilgili uyarı, İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin yer aldığı 29-30 Mart 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yer aldı.

Bazı vatandaşlara e-posta olarak gelen, "Seçmen kaydınızı sorgulayın" başlıklı mesajların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen bültende şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri fırsat bilen siber suçlular, oltalama yöntemiyle bazı vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışmaktadır. Sözde Yüksek Seçim Kurulu adıyla gelen mailde, sorgulama işleminin yapılması gerektiği belirtilerek seçmenlerin yönlendirilen internet sitesine adres bilgilerini girmesi istenmektedir. Amaç, e-posta yoluyla seçmenlerin kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirmek ve bunun sonucunda kişilerin para veya kimlik bilgilerini ele geçirmektir. Söz konusu mailler tamamen dolandırıcılık amaçlı olup YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Resmî kurumların isim ve logoları kullanılarak kişisel bilgilerinizin talep edildiği SMS veya maillere itibar etmeyiniz."