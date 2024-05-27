Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, nefes kesen gösteri uçuşunu vatandaşlarla birlikte büyük bir heyecanla izledi.

Eyyübiye Millet Bahçesindeki etkinliklere Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile vatandaşlar katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında SOLOTÜRK gösteri ekibi Peygamberler şehri Şanlıurfa’da gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye imza attı. SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen gösterisini izlemek için vatandaşlar Millet Bahçesine akın etti. Ay Yıldızlı Türk Bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar gösterinin başlamasını sabırsızlıkla bekledi. Diyarbakır'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, kısa bir sürede Şanlıurfa semalarında belirdi. Gökyüzünde akrobasi gösterisi sunan ekibi, vatandaşlar bayraklarla selamladı. SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsizle selamladı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile protokol üyeleri, nefes kesen gösteri uçuşunu vatandaşlarla birlikte büyük bir heyecanla izledi. Başkan Gülpınar, gösterileri izlemeye gelen vatandaşlarla yakından ilgilendi. SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Uçuş gösterisini dikkatle izleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte başlayan Kültür Yolu Festivalleri için birçok etkinlik için ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.

Kaynak : PHA