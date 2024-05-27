1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kapsamına alınan ilk kültürel miras alanı olan Nemrut Dağında, bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile başlayan ziyaretçi yoğunluğu artarak devam ediyor. Nisan ayı içerisinde 1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel ödüllü fotoğraf sanatçılarını ağırlayan Nemrut Dağı, dev tanrı heykellerinin mistik atmosferinde gün doğumu ve gün batımında eşsiz manzarası ile misafirlerini adeta büyülüyor.

2 Bin 206 metre yükseklikte bulunan Tümülüsün altında Kommagene Krallığının en parlak döneminin hükümdarı 1. Antiochus’un anıt mezarı bulunuyor.

Doğu, Batı ve Kuzey teraslarında bulunan dev heykelleri ile Helen ve Pers medeniyetlerinin eşsiz mimari özelliklerinin sergilendiği Nemrut Dağı, bu yıl fotoğraf ve resim sanatçılarının uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Dünyanın dört bir tarafından kültürel miras alanını görmeye gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı güzergahında, Adıyaman merkezde Perre Antik Kentinden başlayarak, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsemeia ziyareti sonrası son olarak Nemrut Dağı'na tırmanıyor.

"Nemrut Dağı, ülkemizin kültür turizmi konusunda öne çıkan en önemli zenginliklerindendir"

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, "Kommagene Destinasyonu ziyaretçilerine, dünyada eşine rastlanmayan özellikte doğal, arkeolojik, kültürel ve tarihi bir zenginlik sunuyor. Kommagene Destinasyonumuzda rotanın son durağı olan Nemrut Dağı, ülkemizin kültür turizmi konusunda öne çıkan en önemli zenginliklerindendir. Bu yıl artarak devam eden ziyaretçi yoğunluğu, Adıyaman’da turizm ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda çok güçlü bir potansiyelin bulunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Misafirlerimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi deneyimlerken aynı zamanda Adıyaman'ın zengin mutfak kültüründen de istifade edebileceği, yerel müzik kültürümüzün en güzel örnekleriyle buluşabilecekleri, hediyelik eşya ve yöresel ürünler konusunda ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri nitelikli tesisler yatırımcısına ve Adıyaman Turizmine değer katacaktır. Arkeoloji ve tarih tutkunlarının merakla beklediği, Kommagene Destinasyonu içerisinde önemli bir rolü bulunan Anadolu’nun en görkemli kalelerinden Eski Kahta Kalesinin Restorasyonunun tamamlandığını belirtmek isterim. 27 Mayıs Pazartesi günü Eski Kahta Kalesinin ziyarete açılmasıyla birlikte destinasyonumuzun önemli bir bileşenini daha misafirlerimizin deneyimine sunmuş olacağız. Ziyaretçilerimize, özellikle Eski Kahta Kalesinde bulunan Cam Terası deneyimlemelerini tavsiye ediyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Sayın Valimiz Dr. Osman Varol’a destekleri için teşekkür ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA)