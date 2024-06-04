Alınan bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bozbey Caddesi’nde G.K., yolda yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu belirtilen kimliği belirsiz kişi yanına yaklaşarak yanındaki bıçakla boğazını keserek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan G.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan G.K'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurarak, kaçan şüpheli Alitaşı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA