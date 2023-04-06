Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarının gece şartlarında trafik kazalarının engellenmesi ve hayvanların korunması maksadıyla “Reflektif Tasma” projesi başlattı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Gölpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölpazarı Trafik Tim Komutanlığınca gece şartlarında sokak köpeklerinden kaynaklı trafik kazalarının engellenmesi ve hayvanların korunması amacıyla “Sürücüler Evlerine Köpekler Yavrularına” sloganıyla “Reflektif Tasma” projesi kapsamında sokak hayvanlarına reflektif tasma takıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan açıklamada, “Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız, doğanın dengesinin korunmasında ve besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunan canlılardır. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalı, her zaman onları korumalı ve onların bizlere emanet olduğunu bilmeli, hayvanları ve doğayı koruma bilinciyle yaşadığımız çevreyi daha güzel hale getirebileceğimizi unutmamalıyız. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çabayı ve çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününü kutlarız” denildi.