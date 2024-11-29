"Bu yük esnafımızın sırtında ağır bir kambur olacak"

Başkan Aziz Çelik, mücbir sebep halinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Mücbir sebep, devletimizin deprem bölgesindeki esnafın, sanayicinin ve vatandaşın ayağa kalkması için yürürlüğe koyduğu bir uygulamadır. Ancak bu sürenin sona ermesiyle birlikte, ertelenen borçlar büyük bir yük olarak karşımıza çıkacaktır. Esnafımız vergi dairesine veya SGK’ya gittiğinde teminat ve çeşitli kriterler istenecek. Mevcut durumda hiçbir işletmenin bu yükümlülükleri yerine getirecek gücü yoktur."

"Borçlar ertelenmeli ya da silinmeli"

Mücbir sebep halinin sona ermesinin birçok işletme için zorluk yaratacağını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki, şehrimiz ayağa kalkana kadar, ticaret normale dönene kadar mücbir sebep süresi makul bir şekilde uzatılmalıdır. Gerekli durumlarda borçların silinmesi de değerlendirilmelidir. Aksi takdirde, ödeme güçlüğü çeken esnafımız ve sanayicimiz için bu durum yeni bir yıkıma neden olacaktır."

"21 metrekarelik konteynerlerde hizmet veriyoruz"

Mali müşavirlerin deprem sonrasındaki zorluklara rağmen görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Çelik, meslektaşlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Mali müşavir camiası olarak, 21 metrekarelik konteynerlerde esnafımızın ve sanayicimizin işlerini yürütmeye çalışıyoruz. Depremde çocuklarımızı, işlerimizi kaybettik; şehrimizi geçici olarak terk ettik ama geri geldik. Şimdi halkımızın ve sanayicimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyoruz"

Çelik, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek taleplerini şu şekilde dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan, mücbir sebep süresinin hayat normale dönene kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Bu sürecin yönetilmesi, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için hayati önem taşımaktadır."

Aziz Çelik, açıklamasını esnaf ve STK’lara desteklerinden ötürü teşekkür ederek sonlandırdı.

Kaynak : PHA