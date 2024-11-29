"Saç Bakımı ve Moral Desteği"

Projede gönüllü kuaför, kız öğrencilerin saç kesim ve bakım hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Ayrıca çocuklara süt ve kek dağıtılarak, beslenme desteğiyle moral kazanmaları sağlandı.

“Kız Çocuklarımızın Yanındayız”

Türk Kadınlar Birliği Adıyaman Şube Başkanı İpek Emine Aslangöz, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Kadınlar Birliği Derneği olarak daima kız çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bozhöyük Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz bu projede, gönüllü kuaförümüz Nazan’ın desteğiyle kız çocuklarımızın saç kesim ve bakımlarını yaptık. Amacımız, deprem nedeniyle kaybettikleri moral ve motivasyonu yeniden kazanmalarına destek olmak, özgüvenlerini artırmak ve onlara kişisel bakım alışkanlıkları kazandırmaktır. Çocuklarımızı mutlu etmek için süt ve kek dağıtımı da yaptık. Bu proje, talep edilen diğer köylerde de devam edecek.”

"Deprem Sonrası Moral ve Özgüven Çalışması"

Proje, özellikle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların moral ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyor. Çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması, onlara sosyal destek sunulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi projeye büyük anlam katıyor.

"Diğer Köylerde Devam Edecek"

Türk Kadınlar Birliği, Bozhöyük Köyü’nde başlattığı bu sosyal sorumluluk projesini, talep edilen diğer köylerde de hayata geçirmeyi planlıyor. Proje, kız çocuklarının eğitim ve yaşam kalitesine katkı sunmanın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA