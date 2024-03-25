Sohbet tabanlı yapay zeka programları, çeşitli konularda yardım almak için son derece popüler ve kullanışlı araçlar haline geldi. Ancak her ne kadar gelişmiş olursa olsun, hassas veriler konusunda yapay zeka programlarına güvenilmemesi gerektiği unutulmamalı!İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka programları, kod yazmaktan sanat eseri oluşturmaya kadar hayal edilebilecek her şeyi oluşturmak için kullanılabiliyor.

Ancak her ne kadar gelişmiş olursa olsun, hassas veriler konusunda yapay zeka programlarına güvenilmemesi gerektiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sohbet tabanlı yapay zeka programlarıyla paylaşılmaması gereken 7 bilgiye dikkati çekti.

1. Kişisel tanımlayıcı bilgiler: Tam adınız, ev adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, sosyal güvenlik numaranız veya diğer resmi kimlik numaralarınız gibi önemli kişisel tanımlayıcı bilgileri paylaşmaktan kaçının. Bunlardan herhangi biri sizi taklit etmek için kullanılabilir ve kimlik hırsızlığına, mali dolandırıcılığa veya kişisel bilgilerinizin diğer suç amaçlı kötüye kullanımına yol açabilir.

2. Kullanıcı adları ve şifreler: Parolaları, PIN'leri, kimlik doğrulama kodlarını veya diğer oturum açma kimlik bilgilerini asla yapay zeka sohbet robotlarıyla paylaşmayın. Kimlik bilgileriniz hakkında ipucu vermek bile bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza erişmesine yardımcı olabilir.

3. Finansal bilgiler: Yapay zeka sohbet robotlarıyla asla finansal hesap bilgilerinizi, kredi kartı numaralarınızı veya gelir detayları paylaşmamalı. Onlardan, genel finans ipuçları ve tavsiyeleri, bütçenize yardımcı olacak genel sorular ve hatta vergi rehberliği isteyebilirsiniz ancak finansal hesaplarınızın ve varlıklarınızın kolayca ele geçirilmesine neden olabileceğinden hassas finansal bilgilerinizi gizli tutun.

4. Özel ve mahrem düşünceler: Yapay zeka sohbet robotları her ne kadar sempatik görünse de herkese açık olarak paylaşmaktan çekineceğiniz derin kişisel düşüncelerinizi, deneyimlerinizi veya fikirlerinizi açıklamaktan kaçınmalısınız. Siyasi veya dini görüşlerden, ilişki sorunlarına veya duygusal mücadelelere kadar her şey, konuşma kayıtlarının ele geçirilmesi veya yanlış kullanılması durumunda açığa çıkabilir.

5. İşle ilgili gizli bilgiler: Özel bilgiler, ticari sırlar, içeriden öğrenilen bilgiler veya herhangi bir türden gizli işyeri verileriyle çalışıyorsanız, bunları herkese açık sohbet programlarıyla tartışmayın. Toplantı tutanaklarını özetlemek veya tekrar eden görevleri otomatikleştirmek için sohbet programlarını kullanmaktan kaçının. Çünkü bu, hassas verileri istemeden ifşa etme veya işvereninizin gizlilik anlaşmalarını ve fikri mülkiyet korumalarını ihlal etme riski taşır.

6. Orijinal yaratıcı çalışmalarınız: Orijinal fikirlerinizi, diğer tüm kullanıcılarla potansiyel olarak paylaşılmasından memnun değilseniz asla sohbet robotlarıyla paylaşmayın.

7. Sağlıkla ilgili bilgiler: Sağlık verilerinizi korumak, potansiyel gizlilik ihlallerine veya hassas tıbbi bilgilerin kötüye kullanılmasına karşı koruma sağlamak anlamına gelir. Bu nedenle, tıbbi durumlarınızı, teşhislerinizi, tedavi ayrıntılarınızı veya ilaç rejimlerinizi asla yapay zeka sohbet programlarına ifşa etmeyin. Bunun yerine, güvenli ve özel bir ortamda nitelikli sağlık uzmanlarıyla görüşün.