İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek

İş İnsanı ve Siyasetçi Sinan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle geniş bir çaplı organizasyonun Adıyaman’da yapılması tanıtım açısından büyük bir şans olduğunu dile getirerek eğer bu şansı iyi kullanılırsa bu organizasyonların arkasının geleceğini dile getirdi.

"İlin tanıtımı konusunda birçok yerden daha önde olabiliriz"

Tarih, kültür, doğa ve gastronomi açısından da Adıyaman birçok yere göre önde olduğunu ifade eden Karahan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman ve ilçeleri birçok sportif ve kültürel aktiviteler açısından çok uygun bir konumda. Bunu iyi değerlendirebilirsek ilin tanıtımı konusunda birçok yerden daha önde olabiliriz. Tarih, kültür, doğa ve gastronomi açısından da Adıyaman birçok yere göre önde ancak bunun tanıtımı yıllarca pek yapılamamış. Biz halkın da katılımıyla bu organizasyonları çoğaltabilir ve tanıtımı en üst seviyeye çıkarabiliriz. İlçemizde 3 gün boyunca devam edecek Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonasına destek veren herkese teşekkür ediyorum, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen çok farklı ve değerli kürek sporcularına da başarılar diliyorum."