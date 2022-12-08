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Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2022 yılında Adıyaman'a yapılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:05
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Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor

"Birçok projeyi halkımızın hizmetine sunduk"
2022 yılında yapılan yatırımları ve bir çok projeyi hizmete sunduklarını aktaran Başkan Aydın,"Adıyamanlı hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımız ve partimize olan desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. İlimiz bütün seçimlerde yüksek oy oranları ile Partimizin ve Liderimizin yanında yer almıştır. Halkımızın bizlere olan güveni karşısında bizlerde İlimize hizmet noktasında durmadan yorulmadan aşk ile çalışmaya devam ediyoruz.2022 yılında ilimiz açısından birçok yeni yatırım müjdesini halkımız ile paylaşırken birçok projeyi de halkımızın hizmetine sunduk. İlimiz için yapılamaz denilen birçok yatırım ve projelere imza atmaya devam ediyoruz."dedi.
2022 yılında yapılan projeler hakkında bilgi veren Aydın, Büyükçay Barajının yapım sözleşmesini imzalandığını söyleyerek, projenin bitimiyle 97.990 dekar cazibe ile sulanarak 84 Milyon Kw-Saat enerji üretimi elde edileceğini söyledi.
AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri değerlendiren Aydın, yapımı tamamlanan ve projeler hakkında şunları söyledi:
"İlimiz için büyük önem arz eden sulama projeleri kapsamında Büyükçay barajı inşaatına başlanıyor. Besni, Gölbaşı ilçeleri ile 4 Belde,12 köyün içme ve kullanma suyunu sağlayacak olan Erkenek projemizin yapım işi hızlı bir şekilde tamamlanmak üzere.159 köyü ilgilendiren Recep İçme suyu ihale itiraz süreçleri sonlandı ve yapım işine başlanıyor. Narince-Gerger yolu ile ilgili olarak çok büyük bir yatırımı ve yapılamaz denilen yolun yapımına başladık.  Eğitimde Cumhuriyet tarihinde yapılan toplam yatırımların kat ve kat fazlası 1 Milyar 377 Milyon liralık yatırım ile ilimize 60 yeni okulun kazandırılması için çalışmalara başlayarak mevcut okullarımızın onarımı için bakanımız ilimizde önemli müjdeler verdi. İlimize istihdam alanında çok ciddi katkılar sunacak olan birçok ilçemizde Tekstil Kent ve Ayakkabı Kentlerin temelini attık. Kahta Millet Bahçesi'nin yapımı ile ilgili müjdeyi halkımız ile paylaştık. Gençlik alanında Frıt II projesi kapsamında Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor komplekslerin yapımı ile ilgili olarak 2022 yılında önemli bir ilerleme kayıt ettik. Altınşehir köprülü kavşağı sonrasında 400 Yataklı Hastane bölgesinde otogarında bulunduğu kavşakta köprülü kavşak yapımına başlanıldı. Soğuk hava Muhalefeti nedeniyle zarar gören çiftçilerimize 20.000.000 TL kaynak aktardık. Samsat ilçemizde noterlik hizmetin halkımızın hizmetine sunduk. Doğal gaz kullanmayan ilçelerimize doğal gaz hatları ile ilgili çalışmalara başlayarak beldelerimize doğalgaz sağlamak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İl Genel Meclisimiz 2022 yılında Kırsal bölgelerimizde bütün ihtiyaçları karşılayarak köylerimizde şehirlerimizde sunulan hizmetler ile aynı noktaya geldi. Köseceli 112 acil istasyonunu hizmete aldık. Mermer OSB arsa tahsis işlemleri başladı. Birçok devam eden yatırım ve projelerin takibini Ankara'da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Adıyaman için ne yapsak yetmez diyor birçok yatırımı ve projeyi ilimize kazandırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: PHA
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