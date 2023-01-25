Siirt’te yapılacak bölge şampiyonası için Kaymakam Ünsal’dan motivasyon aldılar.

2022-2023 sezonu U-16 basketbol final müsabakasında Sincik Basketbol takımı Antik Perre takımını 65-50’lik skorla yenerek Adıyaman şampiyonu oldu. Genç basketbolcular, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necati Kaman ve Takım antrenörü Özer Başsezgin ile birlikte Sincik İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal'ı ziyaret etti. Siirt ilinde yapılacak olan Bölge Şampiyonası öncesinde sporcular moral depoladılar. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necati Kaman sportif faaliyetlere verdiği önem ve destek için Kaymakam Ünsal' a şükranlarını sundu. Kaymakam Ünsal' da takım oyuncuları ve öğretmenlerle sohbet edip Siirt' te yapılacak müsabakalarda başarılar diledi.

