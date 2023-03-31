İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı sonrası siyasette ortalık karıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Tansiyonu yükselten bu açıklamalara AK Parti tepki gösterirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek, hem provokasyon, hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul İl Başkanlığı Binası'na yapılan silahlı saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1641734901643857921

Akşener, partisi kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1641752987012943872

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tansiyonu yükselten açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'i sorumsuz açıklama yapmakla eleştirdi.

Çelik, "Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez." dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1641757833904414720

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, İYİ Parti İl Binasına gerçekleşen saldırının bir provokasyon olduğunu öne sürdü.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.