Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Aksaray'ın Ortaköy Satansarı Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât Alanı Bölgesi’nde bir Üs Bölgemizde 07 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet SEVİM silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.