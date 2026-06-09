Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Siirt merkez Doğan Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LR 7627 plakalı otomobil ile 34 GFJ 132 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.