TBYD: Fiyat artışları bugünden itibaren geçerli



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayı itibarıyla sigaralarda ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının raflara yansıdığını duyurdu. Dündar, özellikle bir sigara grubunda fiyatların ciddi şekilde arttığını belirterek, “Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerlidir” dedi.



En ucuz sigara 80 TL, en pahalısı 96 TL



Zam sonrası sigara grubundaki en ucuz ürün 80 TL olurken, en pahalı sigara 96 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Bu fiyatlar, Türkiye genelindeki tüm satış noktalarında geçerli olacak.



ÖTV artışı sadece sigarayı değil, akaryakıt ve alkollü içecekleri de etkiledi



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içecekler, sigara ve akaryakıtta ÖTV tutarlarını yeniden belirledi. Bu kapsamda tüm tütün ürünlerine yüzde 15,71 oranında ÖTV zammı uygulanmıştı.



Vergi uzmanları, bu tür dolaylı vergilerin özellikle dar gelirli kesimi doğrudan etkilediğine dikkat çekerken, sigara fiyatlarının yıl içinde yeniden artabileceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA