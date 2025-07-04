Cumhurbaşkanı’nın maaşına 55 bin TL artış



6 aylık enflasyon rakamlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı, Temmuz itibarıyla 356 bin 321 TL’den 411 bin 800 TL’ye yükseldi. Erdoğan’ın emekli milletvekili aylığı da dahil olmak üzere toplam maaşı 55 bin 479 TL artış gösterdi. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı maaşı, TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlası olacak şekilde endekslenmişti. Bu kapsamda Erdoğan’ın maaşı 252 bin 227 TL’ye çıkarken, 149 bin 121 TL olan emekli milletvekili aylığıyla birlikte toplam aylık geliri 411 bin 800 TL oldu.



Milletvekili maaşı 229 bin TL, bakan maaşı 235 bin TL’ye ulaştı



Yeni zam oranları doğrultusunda TBMM üyelerinin maaşı 229 bin 676 TL’ye, bakan maaşı ise 235 bin 527 TL’ye yükseldi. Hem milletvekili hem de milletvekili emeklisi olanların toplam geliri ise 379 bin TL’ye çıktı.



Emekliye yüzde 16,67, memura yüzde 15,57 zam



TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyonla birlikte;



İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yüzde 16,67,



Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında maaş zammı alacak.



Enflasyon tartışmaları sürüyor



Açıklanan oranlar kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ederken, TÜİK verilerinin halkın gerçek yaşam pahalılığıyla uyuşmadığını belirten ekonomistler ve muhalefet temsilcileri, özellikle dar ve sabit gelirlilerin maaşlarına yapılan zammın yetersizliğine dikkat çekiyor.



Öte yandan Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşlarındaki yüksek oranlı artışlar, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirleriyle kıyaslandığında kamuoyunda eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA