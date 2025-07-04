Hiçbir partiye güvenmeyenlerin oranı yüzde 32,5’e yükseldi



Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 32,5’i, Türkiye’nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceği görüşünde birleşti. Bu oran, listedeki tüm partilerin tekil destek oranlarını geride bırakırken, seçmende derin bir memnuniyetsizlik ve güvensizlik bulunduğunu ortaya koydu.





AK Parti ve CHP ilk iki sırada yer aldı



Siyasi partiler bazında yapılan değerlendirmede ise, Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğine en çok güvenilen parti yüzde 21,8 ile AK Parti oldu. AK Parti’yi yüzde 17,0 ile CHP izledi. Üçüncü sırada yüzde 3,7 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 3,2, İYİ Parti yüzde 1,9, Zafer Partisi yüzde 1,7 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2 oranında güven oyu aldı. Diğer partiler toplamda yüzde 3,4 oranında destek gördü. Katılımcıların yüzde 13,6’sı ise “Fikrim yok/Cevap yok” seçeneğini tercih etti.



Anket sonuçları – Haziran 2025:



Hiçbiri: %32,5



AK Parti: %21,8



CHP: %17,0



DEM Parti: %3,7



MHP: %3,2



İYİ Parti: %1,9



Zafer Partisi: %1,7



Yeniden Refah Partisi: %1,2



Diğer: %3,4



Fikrim Yok / Cevap Yok: %13,6



ASAL Araştırma’nın yayımladığı anket, siyasi partilerin toplumsal güven kazanımı açısından ciddi bir sınavdan geçtiğini ortaya koyarken, seçmenin yüzde 1’lik partiler dışındaki seçeneklere yönelme eğiliminde olmadığı da dikkat çekti.

Kaynak : PHA