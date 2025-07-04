HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in imzasını taşıyan teklif, Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.



‘Cuma namazı ibadet özgürlüğüdür’



Teklifin gerekçesinde, Anayasa ile güvence altına alınan ibadet özgürlüğüne dikkat çekilerek, özellikle cuma namazı saatlerinin mesaiye denk gelmesi durumunda çalışanların ibadetlerini yerine getirmekte zorlandığı vurgulandı.



Gerekçede şu ifadelere yer verildi:



“İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayı devletin görevi olarak gören Anayasa'da ibadetlerin, dini ayin ve törenlerin serbestliği öngörülmüşse de hem kamuda hem de özel sektörde çalışanların ibadetlerini yerine getirmelerinde sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle cuma namazının çalışma saatlerine denk geldiği zamanlarda bu sorunlar artmakta ve çalışanların inançları gereği ifa etmek zorunda olduğu cuma namazının kılınması mümkün olamamaktadır. Bu durum hem bireysel manevi huzur hem de çalışma barışı açısından olumsuzluklara yol açmaktadır.”



Toplumsal talebe dikkat çekildi



HÜDA PAR tarafından sunulan teklifin, toplumun önemli bir kesiminin talebi olduğu savunularak, düzenlemenin hem anayasal hakların güçlendirilmesine hem de çalışma yaşamında huzur ve verimliliğin artmasına katkı sunacağı belirtildi.



Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda ne zaman gündeme geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak : PHA