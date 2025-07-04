Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen illerde yerinde dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilerek, yapı ruhsatı gibi teknik nedenlerle işlem yapılamayan parseller için son tarihin 31 Ağustos 2025 olarak belirlendiği ifade edildi. Bu süre içerisinde imar planı revizyonu, uygulama süreci veya rezerv yapı alanı sınır güncellemeleri gibi nedenlerle işlem yapılamayan hak sahiplerine esneklik tanınacağı kaydedildi.



Adıyaman’da Borçlandırma Süreci 18 Temmuz 2025’e kadar sürecek



AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ise 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olup noter kurasıyla konut çıkan vatandaşlar için açık borçlandırma işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. Buna göre 6 Temmuz 2024, 26 Ekim 2024, 30 Kasım 2024 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan kuralarda konut sahibi olan vatandaşlar, 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayan borçlandırma sürecini 18 Temmuz 2025’e kadar tamamlayabilecek.





AFAD’dan yapılan açıklamada, daha önce borçlandırma işlemi yapan hak sahiplerinin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı, belirlenen süre içinde işlem yapmayanların hak sahipliğinin iptal edileceği vurgulandı. Borçlandırma işlemleri Adıyaman’daki AFAD İl Müdürlüğü'nde veya farklı illerde yaşayan hak sahiplerinin bulundukları şehirlerdeki AFAD il müdürlüklerinde yapılabilecek.



Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilan edilen sürelere dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA