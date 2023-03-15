Kentte Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, Adıyaman'da birçok binanın yıkımına yol açtı.

Kentte dün akşam başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur sabaha kadar artarak etkisini sürdürdü. Yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırlar sular altında kaldı. Çadırları sular altında kalan vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Ayrıca kentin birçok bölgesinde ise su birikintisi oluşurken araçlar ise ilerlemekte zor anlar yaşarken bazı araçlar ise sularda mahsur kaldı.

"Köylerin tek köprüsünde göçükler oluştu"

Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Yağmur nedeniyle taşan dere köprü üzerini suyla kapatırken köprüde göçükler oluştu.

"1 kişi öldü,4 kişinin arama çalışmaları devam ediyor"

Etkili olan yağış nedeniyle Tut ilçesinde bireysel olarak evin bahçesine yerleştirilen konteyner derenin taşmasıyla sel sularına kapılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Bölgede incelemede bulunmak gelen Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ise kenti imkanlarıyla temin ettikleri konteynerin sel sularına kapılmasıyla olduğunu söyledi.

"1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp"

Kısa zamanda kayıp vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Vali Hatipoğlu,"Kentte bulunan ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız ise kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet"dedi.

"Yağışa dayanamayan ahır çöktü"

Kahta ilçesinde bağlı Ballı köyünde depremde hasar gören Mehmet Savaş'a ait ahır dün gece geç saatlerinde şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve iş makinalarıyla göçük altında kalan 24 keçi ile 4 kuzu kurtarıldı. Kurtarılan keçiler ve kuzular sahibine teslim edildi.



Kaynak : PHA