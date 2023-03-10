Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamanu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutl, hafif yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin'in doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ile Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6, gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 6 ila 8, yer yer 9, Güney Ege'de güney ve güneybatı, güneyi ve kıyıları güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, gece saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden sonra 3,0 ila 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğuda Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.