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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan'da ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Şüpheli şahısların vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları belirlenirken, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edildiği öğrenildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1728643585006784703

Operasyonda tabancaların yanı sıra 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit paraya ve çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara çok sayıda cep telefonu ve SİM karta el konulduğu kaydedildi.