Siberay, bayram öncesinde özellikle araç kiralayacak vatandaşlara yönelik yeni geliştirilen oltalama girişimlerine kadar vatandaşların uyanık olmasını istedi.

Araç kiralarken nelere dikkat etmelisiniz?" başlığıyla sosyal medya hesaplarından bilgilendirici içerikler sunan Siberay, işlem yapılacak internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan "https://" protokolü olup olmadığının kontrol edilmesini istedi.

"Bir internet sitesinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğinin unutulmaması gereken bir diğer husus olduğunu vurgulayan Siberay, "Kiralamak istediğiniz araç bedelini kişisel banka hesaplarına değil, şirket veya firmalara ait banka hesapları üzerinden ödemeyi tercih edin. Piyasa değerinin çok altında fiyatlarla duyurulan araç kiralama kampanya ve reklamlarına şüpheyle yaklaşın. Şüphe duyduğunuz durumlarda fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin" uyarılarında bulundu.

Bu arada Oltalama amaçlı siteleri bildirmek için; https://www.usom.gov.tr/ihbar

Zararlı bağlantıları görüntülemek için; https://www.usom.gov.tr/adres