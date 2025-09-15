Bunlar da ilginizi çekebilir

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.”

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

”Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık. 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 125 kişinin tutuklandığını duyurdu.

