Cahide Palazzo sahne alan Sibel Can, zarafeti ve güçlü performansıyla büyüledi.

Gecede sahneye siyah, uzun ve yırtmaçlı; tüy detaylarıyla öne çıkan zarif bir elbiseyle çıkan sanatçı, şıklığı ve sahne karizmasıyla göz kamaştırdı.

Sanatçının yoğun ilgi gören Sony Music Türkiye etiketli son albümü Drama'dan seslendirdiği parçalar, dinleyiciler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Albümün en dikkat çeken şarkılarından biri olan, söz ve müziği Cem Adrian’a ait “Pes” için pazartesi günü klip çekimlerine başlayacak olan Sibel Can, performansıyla olduğu kadar yeni projeleriyle de gündemde.

Gece boyunca geçmişten günümüze uzanan sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, repertuar zenginliği ve sahne duruşuyla büyük beğeni topladı. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim ve etkileyici yorumlarıyla konseri unutulmaz kılan sanatçı, temposunu bir an bile düşürmeden izleyicilerini müziğin büyülü atmosferine taşıdı.