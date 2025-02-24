Denetimler Derinleşiyor: SGK, Ev Adreslerine Tebligat Göndermeye Başladı

SGK tarafından başlatılan denetimlerde, uygunsuz şekilde emekli olduğu tespit edilen kişilere tebligat gönderilmeye başlandı. Tebligatta, ilgili kişinin SGK il müdürlüklerine başvurarak savunma vermesi gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşların, 3 iş günü içinde davete icabet etmesi gerektiği vurgulanırken, incelemelerde hata SGK’dan kaynaklanıyorsa, geriye dönük 5 yıllık ödemelerin faizsiz iadesi isteniyor. Ancak usulsüzlük vatandaştan kaynaklanıyorsa, 10 yıl geriye dönük ödemeler yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Usulsüzlük Tespit Edilenlerin Maaşı Kesilecek, Suç Duyurusunda Bulunulacak

SGK, denetimlerde usulsüz emeklilik tespit edilen kişilerin maaşlarını iptal edecek. Ayrıca, bugüne kadar yapılan tüm ödemeler yasal faiziyle geri talep edilecek.

Bununla da sınırlı kalmayan SGK, resmi belgede sahtecilik ve SGK’yı zarara uğratma suçlarından dolayı sigortalı gösterilen kişiler ve ilgili iş yeri sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacak.

Zaman Aşımı Bulunmuyor: SGK Geriye Dönük İncelemeleri Süresiz Yapabilecek

"Sahte sigortalılık" incelemelerinde herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmuyor. SGK, şüpheli bulduğu tüm geçmiş kayıtları süresiz olarak inceleyerek usulsüzlük tespit edebilir ve yaptırımları uygulayabilir.

Emekli Maaşı Alanlar ve İşverenler İçin Kritik Uyarı

SGK'nın başlattığı bu süreçle birlikte, özellikle EYT sonrası emekli olanlar ve geçmişte sigortalılık sürecinde usulsüz işlemler yaptıran kişiler için ciddi bir risk söz konusu. Vatandaşların SGK'dan gelen tebligatları dikkate alarak yasal süreci takip etmeleri ve gerekli savunmalarını yapmaları gerekiyor.

Bu denetimlerle birlikte, sahte sigortalılık yoluyla sağlanan emeklilik avantajlarının ortadan kaldırılması ve SGK'nın mali yapısının korunması amaçlanıyor. Özellikle naylon şirketler ve sahte sigorta bildirimleri üzerinden sağlanan tüm avantajların iptal edilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA