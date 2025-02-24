"Aile Kurumu Zayıflıyor, Evlilikler Azalıyor"

Sülün, günümüzde aile kurumunun giderek zayıfladığını, boşanmaların arttığını ve doğum hızının düştüğünü belirtti. "Ülkemizde doğum hızı, nüfusun kendini yenileme eşiği olan yüzde 2,5’in altına düştü. Evlilik yaşı yükseliyor, gayrimeşru ilişkiler artıyor. Aile olmanın fonksiyonları giderek kayboluyor" diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Sülün, "Kadını merkeze alan Batılı feminist anlayışa dayalı politikalar, kadın ile aileyi birbirinden ayrıştırıyor. Kadına özgürlük söylemi altında kapitalist sistemin çarkını döndürme yükü yükleniyor. Erkeği şiddet uygulayıcı, kadını mağdur olarak kabul eden bu anlayış, aile kurumunu zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

"Aile Hakemliği Sistemi Getirilmeli"

HÜDA PAR olarak, evlilik içinde yaşanan sorunların çözümü için "Aile Hakemliği" mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sülün, şu ifadeleri kullandı:

"Sorun yaşayan, boşanma aşamasına gelen veya mahkemeye başvuran aileler için bir 'aile hakemliği' mekanizmasının devreye alınması gerektiğine inanıyoruz. Geçmişte uygulandığında olumlu sonuçlar veren bu sistem, bugün de birçok ailenin dağılmasını önleyebilir. Yüce Allah’ın öngördüğü bu yöntemin hukuki bir zemin kazanması gerekmektedir. Böylece mutlu yuvaların korunmasına katkı sunabiliriz."

"Aileyi Yaşatmak Hepimizin Sorumluluğu"

Sülün, aile kurumunun güçlendirilmesi ve nesillerin sağlıklı bir toplumda yetişmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, mutlu kurulan yuvaların yaşatılmasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu yüzden toplumsal cinsiyet odaklı politikaları terk edip, inanç ve ahlak temelli bir aile anlayışına yönelmeliyiz."

HÜDA PAR, Aile Yapısının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalarını Sürdürecek

HÜDA PAR yetkilileri, aile kurumunun korunması, boşanmaların azaltılması ve evliliklerin teşvik edilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Panelin ardından, katılımcılar aile hakemliği sisteminin detayları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak : PHA