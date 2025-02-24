Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, özellikle trafik ışıkları gibi yoğun noktalarda dilendirilen çocukları tespit ederek ailelerine ulaştırdı. Ailelere, çocukların dilendirilmesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 229. maddesi kapsamında suç olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu maddeye göre, çocukları dilencilikte araç olarak kullanan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yetkililer, benzer durumların tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Çocuk Hakları ve Eğitim Vurgusu

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çocukların eğitimden kopmaması ve korunması için dilendirilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Vatandaşlardan, bu tür durumlarla karşılaştıklarında 153 Zabıta İhbar Hattı’na bildirimde bulunmaları istendi.

Yetkililer, çocukların korunması için toplumun da duyarlı olması gerektiğini belirterek, dilendirilen çocuklara para vermenin bu suistimalleri teşvik ettiğine dikkat çekti. Adıyaman Belediyesi, çocuk haklarının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak : PHA