İddiaya göre, Elektirikli motosiklet sürücüsü Cemal A.’nın başına ağaç düştü.

Düşmenin etkisiyle yere yığılan Cemal A. Hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Cemal A i. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Seyir halindeki şahsın başına ağaç düştü

Şehir merkezinden yeni Valilik istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Cemal A.’nın başına ağaç dalı düştü.

İddiaya göre, Elektirikli motosiklet sürücüsü Cemal A.’nın başına ağaç düştü.

Düşmenin etkisiyle yere yığılan Cemal A. Hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Cemal A i. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak : PHA