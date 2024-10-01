Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi etkinlik alanında '01 - 07 Ekim Emzirme Haftası' nedeniyle kurulan standı ziyaret eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, anne ve anne adaylarıyla sohbet etti.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'in ziyaretine Başhekim Yardımcıları Doç.Dr.Selçuk Kaplan, Uzm.Dr.Tayfun Börta, Dr.Öğr.Üyesi Ümmühan Yılmaz ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ile birim sorumluları eşlik etti.

"Özellikle ailelerimizi standımıza bekliyoruz"

"01 - 07 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında değerlendirmede bulunan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"01 - 07 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri dolayısıyla hastanemizde hastanemize gelen annelerimize daha sağlıklı emzirme nasıl yapılır, emzirmenin faydaları nasıl olur, emziren ve emzirmeyen annelerin çocukların arasındaki fark nasıl olur bundaki bilinirliği arttırmak amacıyla bir stant açtık. Hastanemize uğrayan annelerimize standımızda gerekli eğitimi veriyoruz. Emzirmenin önemi bu süreçte çocukların gerek duydukları hem besin maddeleri olsun, hem dış dünyadaki çeşitli zararlı mikroplara karşı bağışıklığı arttırmak için anne sütünün önemini herkes biliyor ve ilk 6 ayda anne sütü çocuklar için gerekli olan bütün besin öğelerini karşılıyor. Psikolojik destek yakınlık gibi ilişkiler konusunda bilinirliği arttırmak amacıyla stant kurduk. Arkadaşlarımıza bu emekleri için, çalışmaları için teşekkür ediyorum. Özellikle ailelerimizi standımıza bekliyoruz." Dedi.



Kaynak : PHA