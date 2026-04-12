İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran politikası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri yeni bir tartışma başlatırken, Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü politikadan geri adım atmayacağını belirterek, 'Benim liderliğimde İsrail, İran'ın rejimi ve onun milislerine karşı savaşmaya devam edecek. Erdoğan ise onlara göz yumuyor ve kendi Kürt vatandaşlarına karşı sert şekilde hareket etti' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'Biz Osmanlı'nın Adalet ve Merhamet Geleneğinin Mirasçılarıyız'

Söz konusu açıklamaların ardından Ankara Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy sert tepki gösterdi.

Gürsoy, yaptığı açıklamada Netanyahu'ya yönelik ağır ifadeler kullanarak şunları söyledi:

'Ey hadsiz! Çocuk katili Netanyahu! Günlerdir, yıllardır Gazze'de ve Filistin'de binlerce masum çocuğun üzerine bomba yağdıran, on binlerce Filistinli yavrunun kanına giren sen, kalkmış Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na laf ediyorsun. Siz kimsiniz ki, çocuk kanlarıyla dolu ağzınızla Recep Tayyip Erdoğan'a 'Kürtlerin katili' diyebiliyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca hiçbir zaman mazlumlara zulmetmemiştir, kendi vatandaşlarına da zulmetmemiştir ve etmez. Biz Osmanlı'nın adalet ve merhamet geleneğinin mirasçılarıyız.

Sen ise işgalci bir devletin başındasın; kadınların, çocukların, sivillerin üzerine tonlarca bomba yağdırarak 'terörle mücadele' yaptığını sanıyorsun. Gerçek terör devleti sensin, gerçek katil sensin!

Gazze'de akan her damla kanın, Filistin'de yıkılan her evin, öldürülen her masumun hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır. Türkiye, mazlumların yanında durmaya, adaletsizliğe karşı ses çıkarmaya devam edecektir. Hadinizi bilin!'

