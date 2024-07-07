Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz, Avukat Ezgi Küçüker ile nişanlandı. Geçtiğimiz akşam aileler arasında sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere taktı. Evliliğin ilk adımı olan nişan töreni sonrası Başkan Tutdere sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “İyi günde, kötü günde bir olduğumuz; 15 yıllık yol arkadaşım değerli Serkan Kaygusuz ve meslektaşım Ezgi Küçüker’in nişan yüzüklerini taktık. Kardeşlerime mutluluklar diliyorum. Allah tamamına erdirsin.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA