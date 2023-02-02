Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, haber sitelerinde yoğun şekilde rastlanan reklam trafiği ve bu durumun etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okuyucu olarak haber sitelerinde yoğun bir reklam trafiğine maruz kalındığını belirten Prof. Dr. İrvan, haber sitelerinin en önemli gelir kaynağının reklam olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye’de haber sitelerinin en önemli gelir kaynağının Google reklamları olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. İrvan, "Elbette Adguard, Adblock gibi reklam engelleyiciler var ama bir okur olarak haber sitelerinde bu engelleyicilerin kullanılmasının etik açıdan doğru olmadığını söyleyebilirim. Nedeni ise bu engelleyiciler yoluyla en önemli gelir kaynağı Google reklamları olan bir haber sitesinin gelir kaynağı kesilmiş oluyor. Nasıl ki bir Youtube kanalına sadece abone olarak ve yüklenen videoları izleyerek bağımsız gazetecileri ve sokak röportajcılarını destekleyebiliyorsak, Google reklamlarına maruz kalarak da bağımsız haberciliği destekliyoruz. Haber alma özgürlüğümüz Google reklamlarına maruz kaldığımızda değil, takip ettiğimiz haber sitesi finansman desteği sağlayamayıp kapandığında engellenir" diye konuştu.

Haber sitelerinin tek gelir kaynağının Google reklamları olmadığını kaydeden Prof. Dr. İrvan, "Reklamları engelleyicilerle önleyemek mümkün ama gizli reklamları engelleyemeyiz. Mücadele etmemiz gereken, bu tür bir gazeteciliktir.” dedi.

REKLAMA TIKLAYARAK HABER SİTESİNE DESTEK OLUNABİLİR

Bir okur olarak haber sitesinde karşımıza sürekli bazı ürünlerin reklamı çıkmasının elbette rahatsız edici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Ancak yukarıda da belirttiğim gibi reklamı gördüğünüzde rahatsız olmaktan ziyade belki o reklama tıklanarak haber sitesine daha fazla kaynak sağlanmasına da yardımcı olunabilir. Bir yerel haber sitesinde aynen şu ifadeler yer alıyor: ‘ …………… adresini ziyaret ederek haber okuyabilirsiniz. Haberleri okurken sayfanın yanında ve üst kısmında çıkan reklamları tıklamayı da ihmal etmeyin.’ Haklı bir talep.” diye konuştu.

SEO, GAZETECİLİĞİN ÖZÜNÜ BOZDU

Haber sitelerinin daha iyi habercilik yerine daha çok tıklanacak haberlere yöneldiğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan, bu durumun da gazeteciliğin özünü bozduğunu söyledi.

“Maalesef haber siteleri daha iyi habercilik yerine daha çok tıklanacak haberlere yöneliyorlar” diyen Prof. Dr. İrvan, “Buna Google gazeteciliği diyoruz. Google nihayetinde küresel bir şirket ve ana amacı daha çok gelir elde etmek. Toplumları daha iyi bilgilendirmek, daha iyi gazeteciliği fonlamak gibi bir derdi yok Google’ın. Ne yapıyor? Algoritması sayesinde daha çok okunan haberleri daha görünür hale getiriyor.” dedi.



Haber sitelerinde artık SEO editörlerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. İrvan, "Google, Okuma Motoru Optimizasyonu (SEO) gibi bir saçmalığı maalesef gazeteciliğin içine soktu, 5N1K gazeteciliğinin özünü bozdu. Artık bir olayı tam ve doğru anlatmak değil, aranan soruya cevabı bulana kadar okuru sayfada tutmak daha önemli hale geldi. Haber sitelerinin neredeyse tamamında SEO editörleri var artık. Bu editörler, neyin haber değeri taşıdığına değil, neyin Google’da arandığına odaklanıyorlar ve o yönde içerikler üretiyorlar. Google’da iyi gazetecilik demek, arama motorunda en önde çıkan içerik demek. Çünkü parayı o içerik kazandırıyor. Gazeteciliğin bu cendereden çıkabilmesi çok kolay değil. Alternatif gelir modelleri geliştiremezsek Google gazeteciliğine razı geleceğiz demektir" diye konuştu.