Çocukları eğiten öğretmenler eğitimcilik görevlerinin yanı sıra görev aldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Seyircilerin gülmekten kırıldığı ve iki saat süren oyunda Kahta ve çevresinin şiveleri öğretmenler tarafından muhteşem bir performansla komedi tarzında sahneye uyarlandı.

Kahta Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Öğretmen Ömer İnce’nin yönettiği ve tamamının öğretmenlerden oluştuğu tiyatro gösterisi Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli tiyatro gösterisinin hazırlanmasında ve tiyatroda görev alan öğretmenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



PHA