Dernek afetzedelere; kumanya, battaniye, nakdi yardım gibi dağıtımlarda bulundu.

Afganistan'ın dağlık bölgelerinden Bağlan vilayetinde sel felaketi meydana geldi. Afet nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, onlarcası ise kayboldu. Binlerce evin kullanılamaz hale gelmesinin ardından afetzede aileler de derme çatma çadırlarda barınmak zorunda kaldı.

Önce tespit, sonra yardım

Afetin ardından harekete geçen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ise bölgede bir dizi acil yardım çalışması gerçekleştirdi. İyilik Yolu Derneği Acil Yardım ekipleri, Bağlan vilayetinde ilk etapta hasar tespit çalışmalarında bulundu. Ardından da afetzedelerin kumanya, battaniye ve nakdi yardım ihtiyacını karşıladı. Yardımlardan yaklaşık 3 bin afetzede istifade etti.

Yardımlar, kriz bitene dek sürecek

İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, felaket haberini alır almaz bölgedeki ekipleri harekete geçirdiklerini söyledi. Acil yardım çalışmalarını, felaketten en fazla etkilenen Bağlan’ın merkezinde ve Lakayı ile Kendihar köylerinde yoğunlaştırdıklarını kaydeden Başkan Emrullah Orman, Afgan halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Emrullah Orman, krizin bir an evvel sona ermesi için hayırseverlerin yardımlarını afetzedelere ulaştırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



Kaynak : PHA