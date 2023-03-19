Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir çok bina yıkıldı. Depremin ardından başlayan şiddetli yağmurla birlikte Tut ilçesinde, Ömerovası Deresi'nin taşmasıyla Reşadiye Mahallesi’nde Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla oluşan akıntıya kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba sabahı başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alamadı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu aralarında 25 kilometrelik alanda 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç yeniden arama çalışması başlattı. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalar sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), twitter hesabından paylaştığı video ile Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MSB Mehmetçiğin Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele kapılarak kayıplara karışan anne ve kızının arama çalışmalarını selin etkili olduğu yerlerde yürüttüğünü paylaştı.



Kaynak : PHA