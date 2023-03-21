Adıyaman'ın Tut ilçesinde geçen salı gecesi başlayan sağanak yağışlar sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın bir gün sonra cansız bedenleri bulundu. Kaybolan Fatma Tekdal'ın cansız bedeni dün sabah ekiplerin yaptığı çalışma ile bulundu. Tekdal, yakınları tarafından kent merkezinde toprağa verilirken, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal ise akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Hayatını kaybeden Zeynep Zümba bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Mezarlık Camine getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi annesinin yanına defnedildi.



Kaynak : PHA